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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------13/03 10: 00 Sanayi üretimi13/03 10: 00 Ciro Endeksleri13/03 10: 00 Perakende Satış Endeksleri13/03 14: 30 TCMB beklenti anketi16/03 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi16/03 10: 00 Konut.

13.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:06
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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13/03          10: 00     Sanayi üretimi

13/03          10: 00     Ciro Endeksleri

13/03          10: 00     Perakende Satış Endeksleri

13/03          14: 30     TCMB beklenti anketi

16/03          10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

16/03          10: 00     Konut Satış İstatistikleri

16/03          11: 00     Bütçe dengesi

17/03          10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

18/03          10: 00     İstatistiklerle Yaşlılar

18/03          10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu

19/03          10: 00     Bitkisel Ürün Denge Tabloları

19/03          10: 00     Dış Ticaret Endeksleri

19/03          14: 00     TCMB politika faizi

20/03          10: 00     Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri

20/03          10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

20/03          10: 00     İşgücü İstatistikleri

20/03          10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler

20/03          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/03          10: 00     Tüketici güven endeksi

23/03          11: 00     Giriş çıkış yapanlar

25/03          10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/03          10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/03          10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/03          10: 00     Dış ticaret endeksi

31/03          12: 00     Brüt dış borç stoku

31/03          12: 00     Net dış borç stoku

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DÜNYA    TSİ

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13/03      10: 00      Almanya TÜFE

13/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

16/03      15: 30      ABD New York fed imalat endeksi

17/03      13: 00      Almanya ZEW eğilim endeksi

17/03      15: 30      ABD perakende satışlar

17/03      15: 30      ABD çekirdek perakende satışlar

17/03      16: 15      ABD sanayi üretimi

17/03      16: 15      ABD kapasite kullanımı

18/03      13: 00      Euro bölgesi TÜFE, nihai

18/03      15: 30      ABD yeni konut inşaatları

18/03      15: 30      ABD inşaat ruhsatları

18/03      21: 00      Fed politika faizi

19/03      02: 30     BOJ politika faizi

19/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

19/03      15: 30      ABD Philadelphia Fed endeksi

20/03      17: 00      ABD ikinci el konut satışları

24/03      11: 30      Almanya imalat PMI, öncü

24/03      11: 30      Almanya hizmetler PMI, öncü

24/03      11: 30      Euro bölgesi imalat PMI, öncü

24/03      11: 30      Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü

24/03      16: 45      ABD Markit imalat PMI, öncü

24/03      17: 00      ABD yeni konut satışları

25/03      10: 00      Almanya Ifo endeksi

25/03      12: 30      İngiltere TÜFE

25/03      15: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

26/03      12: 30      İngiltere perakende satışları

26/03      15: 00      BoE politika faizi

26/03      15: 30      ABD GSYH, nihai

26/03      15: 30      ABD çekirdek GSYH

26/03      15: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

27/03      15: 30      ABD kişisel gelirler

27/03      15: 30      ABD kişisel harcamalar

27/03      15: 30      ABD çekirdek PCE

27/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

30/03      15: 00      Almanya TÜFE, öncü

30/03      17: 00      ABD bekleyen konut satışları

30/03      10: 55      Almanya işsizlik

31/03      11: 30      İngiltere GSYH

31/03      12: 00      Euro bölgesi TÜFE, öncü

31/03      16: 45      ABD Chicago PMI

31/03      17: 00      ABD tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

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