TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret endeksi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış...
27.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret endeksi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------------------------------------------------27/03 15: 30 ABD kişisel gelirler 27/03 15: 30 ABD kişisel harcamalar 27/03 15: 30 ABD çekirdek PCE 27/03 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/03 17: 00 ABD bekleyen konut satışları 30/03 10: 55 Almanya işsizlik 31/03 11: 30 İngiltere GSYH 31/03 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü 31/03 16: 45 ABD Chicago PMI
31/03 17: 00 ABD tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi