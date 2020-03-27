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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret endeksi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış...

27.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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27/03          10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/03          10: 00     Dış ticaret endeksi

31/03          12: 00     Brüt dış borç stoku

31/03          12: 00     Net dış borç stoku

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DÜNYA    TSİ

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27/03      15: 30      ABD kişisel gelirler

27/03      15: 30      ABD kişisel harcamalar

27/03      15: 30      ABD çekirdek PCE

27/03      17: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

30/03      15: 00      Almanya TÜFE, öncü

30/03      17: 00      ABD bekleyen konut satışları

30/03      10: 55      Almanya işsizlik

31/03      11: 30      İngiltere GSYH

31/03      12: 00      Euro bölgesi TÜFE, öncü

31/03      16: 45      ABD Chicago PMI

31/03      17: 00      ABD tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

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