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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------06/04 Reel Efektif Döviz Kuru 14: 3007/04 Havalimanı İstatistikleri 17: 0008/04 Finansal Yatırım Araçları 10: 0008/04 Konaklama İstatistikleri 11: 0008/04 Tesis İstatistikleri 11: 0009/04 Dış.

06.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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06/04    Reel Efektif Döviz Kuru        14: 30

07/04    Havalimanı İstatistikleri    17: 00

08/04    Finansal Yatırım Araçları     10: 00

08/04    Konaklama İstatistikleri    11: 00

08/04    Tesis İstatistikleri        11: 00

09/04    Dış Ticaret Beklenti Anketi    10: 00

10/04    İşgücü İstatistikleri        10: 00

10/04    İnşaat Maliyet Endeksi        10: 00

10/04    Dış Ticaret Endeksleri        10: 00

13/04    Perakende Satış Endeksleri    10: 00

13/04    Sanayi Üretim Endeksi        10: 00

13/04    Ciro Endeksleri            10: 00

13/04    Ödemeler Dengesi İstatistikleri    10: 00

14/04    Kümes Hayvancılığı Üretimi    10: 00

14/04    Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 00

14/04    Süt ve Süt Ürünleri Üretimi    10: 00

14/04    Açık İş İdari Kayıtları     10: 00

14/04    Kayıtlı İşsiz İstatistikleri    10: 00

15/04    Konut Satış İstatistikleri    10: 00

15/04    Çevresel Lisans İstatistikleri    10: 00

15/04    Tehlikeli Atık İhracatı     10: 00

16/04    Özel Sektörün Dış Kredi Borcu     10: 00

16/04    İstatistiklerle Çocuk        10: 00

16/04    Kısa Vadeli Dış Borçlar     10: 00

16/04    Kurulan ve Kapanan Şirketler     10: 00

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DÜNYA    6 NİSAN/ TSİ

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Almanya Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00

Almanya Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00

Almanya Fabrika Siparişleri(Yıllık) 09: 00

Almanya İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) 09: 00

İtalya İnşaat Sektörü PMI 10: 30

Fransa İnşaat Sektörü PMI 10: 30

Almanya İnşaat Sektörü PMI 10: 30

İsviçre Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) 11: 00

İsviçre Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) 11: 00

İngiltere Yeni Araç Kayıtları 11: 00

İngiltere Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) 11: 00

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 11: 30

Euro Bölgesi Sentix Beklenti Endeksi 11: 30

Euro Bölgesi Sentix Cari Endeksi 11: 30

İngiltere İnşaat Sektörü PMI 11: 30

Rusya Yeni Araç Satışları 13: 30

Rusya Yeni Araç Satışları(Yıllık) 13: 30

Brezilya 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) 14: 25

Brezilya 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini 14: 25

Brezilya 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) 14: 25

Brezilya 2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini 14: 25

Brezilya 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) 14: 25

Brezilya 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini 14: 25

Brezilya 2021 Yılı GSYH Tahmini 14: 25

Brezilya 2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) 14: 25

Brezilya 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini 14: 25

Brezilya 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini 14: 25

Brezilya 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) 14: 25

Brezilya 2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini 14: 25

İspanya Tüketici Güven Endeksi 14: 30

Mısır Döviz Rezervleri($) 15: 00

Fransa 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55

Fransa 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55

Fransa 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi 15: 55

Fransa BOI Gösterge Faiz Oranı 16: 00

Rusya Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 16: 00


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

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