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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------13/04 Perakende Satış Endeksleri 10: 0013/04 Sanayi Üretim Endeksi 10: 0013/04 Ciro Endeksleri 10: 0013/04 Ödemeler Dengesi İstatistikleri 10: 0014/04 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10: 0014/04.

13.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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13/04    Perakende Satış Endeksleri    10: 00

13/04    Sanayi Üretim Endeksi        10: 00

13/04    Ciro Endeksleri            10: 00

13/04    Ödemeler Dengesi İstatistikleri    10: 00

14/04    Kümes Hayvancılığı Üretimi    10: 00

14/04    Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları10: 00

14/04    Süt ve Süt Ürünleri Üretimi    10: 00

14/04    Açık İş İdari Kayıtları     10: 00

14/04    Kayıtlı İşsiz İstatistikleri    10: 00

15/04    Konut Satış İstatistikleri    10: 00

15/04    Çevresel Lisans İstatistikleri    10: 00

15/04    Tehlikeli Atık İhracatı     10: 00

16/04    Özel Sektörün Dış Kredi Borcu     10: 00

16/04    İstatistiklerle Çocuk        10: 00

16/04    Kısa Vadeli Dış Borçlar     10: 00

16/04    Kurulan ve Kapanan Şirketler     10: 00

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DÜNYA   TSİ

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15/04   15: 30    ABD New York Fed imalat endeksi

15/04   15: 30    ABD perakende satışlar

15/04   15: 30    ABD çekirdek perakende satışlar

15/04   16: 15    ABD sanayi üretimi

15/04   16: 15    ABD kapasite kullanımı

16/04   10: 00 Almanya TÜFE, nihai

16/04   12: 00    Euro bölgesi sanayi üretimi

16/04   15: 30    ABD yeni konut inşaatları

16/04   15: 30    ABD inşaat ruhsatları

16/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

16/04   15: 30    ABD Philadelphia Fed endeksi

17/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, nihai

21/04   12: 00    Almanya ZEW eğilim endeksi

21/04   17: 00    ABD ikinci el konut satışları

22/04   11: 30    Birleşik Krallık TÜFE

23/04   10: 30    Almanya imalat PMI, öncü

23/04   10: 30    Almanya hizmetler PMI, öncü

23/04   11: 00    Euro bölgesi imalat PMI, öncü

23/04   11: 00    Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü

23/04   11: 30    Birleşik Krallık imalat PMI, öncü

23/04   11: 30    Birleşik Krallık perakende satışlar

23/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

23/04   16: 45    ABD Markit imalat PMI, öncü

23/04   16: 45    ABD yeni konut satışları

24/04   11: 00    Almanya Ifo endeksi

24/04   15: 30    ABD dayanıklı mal siparişleri

24/04   17: 00    ABD Mich. tüketici güven endeksi

28/04   17: 00    ABD tüketici güven endeksi

29/04   15: 00    Almanya TÜFE, öncü

29/04   15: 30    ABD GSYH, öncü

29/04   15: 30    ABD çekirdek GSYH, öncü

29/04   17: 00    ABD bekleyen konut satışları

29/04   21: 00    Fed politika faizi

30/04   09: 00    Almanya perakende satışlar

30/04   10: 55    Almanya işsizlik

30/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi GSYH, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi işsizlik

30/04   14: 45    ECB politika faizi

30/04   14: 45    ECB mevduat faizi

30/04   15: 30    ABD kişisel gelirler

30/04   15: 30    ABD kişisel harcamalar

30/04   15: 30    ABD çekirdek PCE

30/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

30/04   16: 45    ABD Chicago PMI


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi
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