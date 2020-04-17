Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------17/04 Kısa vadeli dış borçlar 10: 00 17/04 İstatistiklerle Çocuk 10: 00 17/04 Kurulan - kapanan şirketler 10: 00 17/04 TCMB beklenti anketi 14: 30 20/04 Merkezi yönetim borç stoku 17: 30 22/04.

17.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:03
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/04    Kısa vadeli dış borçlar  10: 00

17/04    İstatistiklerle Çocuk  10: 00

17/04    Kurulan - kapanan şirketler  10: 00

17/04    TCMB beklenti anketi   14: 30

20/04    Merkezi yönetim borç stoku   17: 30

22/04    Tüketici güven endeksi   10: 00

22/04    TCMB politika faizi   14: 00

24/04    Kapasite kullanım oranı   10: 00

24/04    Reel kesim güven endeksi   10: 00

29/04    Ekonomik güven endeksi   10: 00

30/04    Turizm gelirleri   10: 00

30/04    Dış ticaret dengesi   10: 00

30/04    Giriş çıkış yapanlar   11: 00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA   TSİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, nihai

21/04   12: 00    Almanya ZEW eğilim endeksi

21/04   17: 00    ABD ikinci el konut satışları

22/04   11: 30    Birleşik Krallık TÜFE

23/04   10: 30    Almanya imalat PMI, öncü

23/04   10: 30    Almanya hizmetler PMI, öncü

23/04   11: 00    Euro bölgesi imalat PMI, öncü

23/04   11: 00    Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü

23/04   11: 30    Birleşik Krallık imalat PMI, öncü

23/04   11: 30    Birleşik Krallık perakende satışlar

23/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

23/04   16: 45    ABD Markit imalat PMI, öncü

23/04   16: 45    ABD yeni konut satışları

24/04   11: 00    Almanya Ifo endeksi

24/04   15: 30    ABD dayanıklı mal siparişleri

24/04   17: 00    ABD Mich. tüketici güven endeksi

28/04   17: 00    ABD tüketici güven endeksi

29/04   15: 00    Almanya TÜFE, öncü

29/04   15: 30    ABD GSYH, öncü

29/04   15: 30    ABD çekirdek GSYH, öncü

29/04   17: 00    ABD bekleyen konut satışları

29/04   21: 00    Fed politika faizi

30/04   09: 00    Almanya perakende satışlar

30/04   10: 55    Almanya işsizlik

30/04   12: 00    Euro bölgesi TÜFE, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi GSYH, öncü

30/04   12: 00    Euro bölgesi işsizlik

30/04   14: 45    ECB politika faizi

30/04   14: 45    ECB mevduat faizi

30/04   15: 30    ABD kişisel gelirler

30/04   15: 30    ABD kişisel harcamalar

30/04   15: 30    ABD çekirdek PCE

30/04   15: 30    ABD işsizlik maaş başvuruları

30/04   16: 45    ABD Chicago PMI


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı
Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak Ekonomi
Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye’de üretime başlayacak Ekonomi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye'de üretime başlayacak
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi Ekonomi
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Ekonomi
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
Haberler ›› Ekonomi ››TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:30: Nevşehir Belediyesi altyapı ve asfalt çalışmaları için ihale yaptı - Ekonomi 09:30: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 09:26: TürkTraktör'den tüm çiftçilere Tarlam Cepte uygulaması - Ekonomi 09:20: Dolar 6.91 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.62 lira aralığında - Ekonomi 09:20: Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.8 küçüldü - Ekonomi 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 17:32: Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak - Ekonomi