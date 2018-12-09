Türkiye ve Gürcistan sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri masaya yatırdılar

Türkiye
ve Gürcistan
sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri masaya yatırdılarAcara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze: "Gerek ithalat ve ihracatta, gerekse yatırımda kolaylıkların sağlanması halinde ticaret hacmimizin artacağından eminiz"
ARTVİN - Türkiye ve Gürcistan sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri masaya yatırıldı. Ardahan
Valisi Mehmet Emin Bilmez
beraberindeki Ardahan, Artvin
, Trabzon
ve Rize
Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile birlikte Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze ile bir araya geldi. Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze, Acara ile Türkiye arasında tarihsel ve tarımsal alanda çok önemli bağlar olduğunu söyledi.Ticaret hacminin gelişmesinin iş adamlarının yapacakları ticari faaliyetlerle olacağını dile getiren Shavadze, "Yılda en az iki kez olmak üzere iş adamları toplantılarını her iki tarafta gerçekleştirmek faydalı olacaktır. Ticaretin kolaylaştırılması adına atılan ve atılacak adamlar her iki taraf iş adamları için çok önemli. Gerek ithalat ve ihracatta, gerekse yatırımda kolaylıkların sağlanması halinde ticaret hacmimizin artacağından eminiz. Ticaret hacmimin artması her iki tarafta da sorun olan istihdamın artmasına ve ülkelerimizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. İllegal yollarla yurda sokulmak istenen gıda ürünü olan sahte ve kaçak bal ürünleri hakkında etiket sorumluluğu ile resmi olarak anlaşma sağlanması gerekiyor" dedi.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan, Hopa
Ticaret ve Sanayi Başkanı Osman Akyürek
ise, Kafkas Odalar Birliği'nin kurulması için iki ülke oda başkanlarının onayı ile daha güzel faaliyetler sağlanacağını vurgulayarak, "Ekonominin zayıf olduğu bölgelerde her türlü sorunla karşılaşabiliriz. Toplumlardaki sosyal sorunların ekonomik sorunlardan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. İki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi hepimizin arzu ettiği bir konudur. Tüm ilişkilerimiz iyi komşuluk ve dostluk temelinde yükselmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Gürcistan ile bölgemiz ekonomisi birbirine entegre olmuş, işadamlarımızın yaptıkları ortaklıklarla örnek olacak başarılara imza atılmış ve iki ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlanmıştır" şeklinde konuştu.Acara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Saim Yeşildağ
da, sahte ve bal ürününün yanı sıra çok önemli konuları ele aldıklarını söyleyerek, "Gıda ürünlerin illegal yollarla değil resmileşmesi için bazı önlemlerin alınması hususunda çok önemli konular ele alındı ama en önemlisi Kafkas Odalar Birliğin kurulması ile daha çok gelişmeler sağlanacak" diye konuştu.Sarp Sınır Kapısı'ndaki turizm amaçlı geçişlerin yol açtığı yoğunluk nedeniyle, sadece ticari yük taşıyan araçların giriş çıkışların rahatlatılması için açılması planlanan Artvin- Borçka Muratlı
Sınır Kapısı'nın bir an önce yapımına başlanması gerektiğine işaret eden Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eşref Ertürk, "Muratlı Sınır Kapısının açılması ile iki ülkenin ticaretine büyük katkı sağlayacaktır. Güçlü bölgeler ve güçlü ülkeler, güçlü ticareti doğurur" ifadelerini kullandı.
Artvin,Türkiye,Gürcistan
09 Aralık 2018 Pazar 11:19