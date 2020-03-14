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Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu...

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.

14.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:18
Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu...
Türkiye ve Gürcistan , yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa

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