Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu...
Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.
14.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:18
Türkiye ve Gürcistan , yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa
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