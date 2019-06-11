"Türkiye ve İtalya ticari ve ekonomik temelde mükemmel ilişkilere sahip"

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ve İtalya, ticari ve ekonomik temelde her zaman mükemmel ilişkilere sahip olmuştur. Bu başarı hikayelerini sürdürmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin AB'ye entegrasyonuna yönelik İtalya hükümetinin desteğini hep hissediyoruz ve teşekkür ediyoruz." dedi.İtalya'nın 2 Haziran 1946'da düzenlenen halk oylaması sonucu monarşiden cumhuriyete geçişi dolayısıyla kutlanan "Festa della Repubblica" (Cumhuriyet Bayramı) kapsamında İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin ev sahipliğinde Ankara'daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, askeri, siyaset, diplomasi, iş, akademi ve sanat camiasından pek çok isim bir araya geldi.İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ve İtalya'nın ticari ve ekonomik temelde, mükemmel ilişkilere sahip olduğunu söyledi.Üçüncü ülkelerde ortak girişimlerİki ülke arasında 2017'de imzalanan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Anlaşması'nı anımsatan Pekcan, "JETCO anlaşmasının karşılıklı ticari ve ekonomik bağlara önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. JETCO'nun ikinci toplantısını da bu yıl beraber gerçekleştirmeyi umuyorum." diye konuştu.Yatırım fırsatlarına değinen Pekcan, şunları kaydetti:"Bu başarı hikayelerini sürdürmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin AB'ye entegrasyonuna yönelik İtalya hükümetinin desteğini hep hissediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Türk insanı da İtalya'da son zamanlarda faaliyetlerini ve yatırımlarını artırdı ve bu devam edecek. Türk firmaları ve İtalya'nın bilinen müteahhitlik firmaları dünya çapında müşterek teşebbüslere giriyorlar. Bu konuda büyük fırsatların mevcut olduğunu ve bu partnerliği üçüncü ülkelerde, Balkanlar'da, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da, Orta Asya ve Kafkasya'da genişletebileceğimize inanıyorum. Bu, iki ülkeye de başarı hikayeleri oluşturmada yarar sağlayacaktır. İtalya'nın Ulusal Günü'nü kutluyorum."2018'de 20 milyar dolarlık ticari hacimİtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani de Türkiye'de ilk kez İtalya Milli Günü'nü kutladığını belirterek, "Bizi bu kadar sıcak karşılayan bu harika ülkede İtalya'yı temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.Gaiani, Türkiye ve İtalya arasındaki "Ortak Akdeniz kimliğine" dikkati çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki yakınlık ve kardeşliğin ortak Akdeniz kimliğimizden kaynaklanan, karşı tarafın bakış açısında gösterilen samimi anlayış ile karşılıklı saygıya dayanan, uzun yıllardır süregelen dostluğumuzun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.Ekonomik bağlara da değinen Gaiani, "Türk-İtalyan iş birliği, güvenilirlik ve geleceğin vadettiği fırsatlar açısından benzersiz bir örnek oluşturmaktadır." diyerek, geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile İtalya'nın Türkiye'nin beşinci ticari ortağı konumuna geldiğini söyledi.Gaiani, "Otomotivden gıda endüstrisine savunmadan bankacılık sektörüne kadar üçüncü pazarlarda da ticari iş birliğimizi güçlendirme fırsatlarının dahil olduğu birçok örnek bulunmaktadır. Bugün sizlere bu sene konusunu inovasyon ve bilimsel iş birliğine ayırdığımız ve TÜBİTAK iş birliği ile oluşturulan yayınımız INNOVIT'i sunuyoruz. İnovasyon, hem kamu kurumları hem de İtalyan ve Türk şirketleri, üniversite ve araştırma merkezleri için özel ilgi alanıdır. İnovasyona yatırım yapmak ortaklığımızı büyük ölçüde arttıracaktır." diye konuştu.İki ülkenin NATO iş birliğini de değerlendiren Gaiani, "Stratejik açıdan İtalya ve Türkiye uluslararası istikrar ve barış hedeflerine güçlü bir şekilde bağlı kalıp güvenlik konularına ortak bir vizyon paylaşarak, NATO çerçevesinde sıkı bir iş birliği içerisindedir. Ortadoğu ve Akdeniz bölgesindeki istikrarsızlıktan kaynaklanan aynı tehditlerle karşı karşıyayız. İtalya, yakın zaman önce Kahramanmaraş'ta konuşlanan İtalyan yer-hava savunma sisteminin süresini uzatmaya karar vermiştir." dedi."Türkiye için stratejik bir hedef"Gaiani, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci çabalarına da değinerek, Türkiye'nin AB içerisindeki tam üyeliğin, her iki taraf için bir kazan-kazan durumu oluşturacağına kesinlikle inandığını belirtti.Türkiye'nin üyeliğini, İtalya'nın tam olarak desteklemeye kararlı olduğunu kaydeden Gaiani, şöyle konuştu:"AB'ye üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz, Türk makamları tarafından buna yönelik yenilenen gayretleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çabaların Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini engelleyen unsurların aşılmasına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Son yıllarda maalesef ihtiyaç duyulan ilerlemeler kaydedilmemiş, sıklıkla çok önemli ilerlemeler, yanlış anlaşılmalardan dolayı gölgede bırakılmıştır. Engellere ve eksikliklere rağmen Avrupa'nın entegrasyon süreci tüm potansiyelini korumaktadır. Özellikle bu istikrarı destekleyerek, demokrasiyi yaygınlaştırmak, ekonomik kalkınmayı teşvik ederek insan hakları, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü koruyarak gelecek nesillere daha iyi bir hayatı garantilemektedir. İtalya, Türkiye'yi bu olumlu oyunun önemli bir parçası olarak görmek istiyor. Bu kadar karmaşık uluslararası ve bölgesel mücadelelerle karşı karşıya kalırken müşterek çabanın ileriye dönük tek yol olduğuna inanıyorum."