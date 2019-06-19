Türkiye ve Japonya iş dünyası temsilcilerinden Afrika Atağı

Türkiye ve Japonya'nın tarih boyunca hep dost olduğuna ve daima yaralarını birlikte saran iki ülke olduğuna söyleyen DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, "Günümüz ekonomisi küresel ticaret savaşlarına tanık olurken, bu dönemde yine tarihsel dostumuz Japonya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz geliştirmemiz tesadüf değil. Biz Fukuşima'dan Marmara depremine kadar her zaman birbirimize destek olduk ve en kötü anlarda bile yaralarımızı birlikte sardık. DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi olarak, Japonya ile olan ikili ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye odaklanırken, Afrika'da da güçlü ortaklıklar kurmaya devam etmek için büyük bir motivasyon taşıyoruz. Türkiye ve Japonya'nın şu anda Afrika'da önemli yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin Afrika'daki toplam yatırım miktarı yaklaşık 6,5 milyar dolar iken, Japonya'nın da 10 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Japonya, Asya-Afrika Büyüme Koridoru ile de yeni ortaklıklar kurma konusundaki istekliliğini gösteriyor. Biz de Japonya gibi kıymetli ortaklarımızla özellikle enerji, altyapı, inşaat, bilişim teknolojileri ve otomotiv endüstrisi gibi sektörlere iki taraflı yatırım çekiyoruz. Afrika'daki potansiyelin de artık bizim için sayıların ötesine geçtiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Afrika'da ortak yatırımlara ve yeni işbirliklerine imza atacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl iki ülkenin önde gelen şirket yöneticileri ile 500 üst düzey iş insanını İstanbul'da bir araya getiren Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı ise bu yıl 1 Kasım 2019'da Tokyo'da gerçekleşecek. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kazova:"Afrika dünyada en hızlı büyüyen 10 ülke ekonomisinden 7'sine ev sahipliği yapıyor"

DEİK'in Afrika kıtasında 45 ülkede yer alan İş Konseyleri aracılığıyla 50 iş dünyası kuruluşu iş birliğinde ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi adına kilit bir rol oynadığını ifade eden DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Volkan Kazova, "Japonya 3.9 milyar dolarlık ticaret hacminin yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren 200 Japon şirketiyle de Türkiye için çok önemli bir ticari ortak. Türkiye ile Japonya arasındaki bu güçlü ekonomik ve ticari ilişkilerin, Afrika özelinde yeni işbirliklerinin kapısını aralaması açısından büyük önem taşıyor. Afrika dünyada en hızlı büyüyen 10 ülke ekonomisinden 7'sine ev sahipliği yapan ve büyük iş fırsatları bulunduran bir cazibe merkezi. Bugünkü toplantımız neticesinde ortaya konulan yeni iş birliği vizyonumuzla birlikte Türkiye ve Japonya, Afrika'da çok daha büyük ölçekli projelere birlikte imza atacaklar. İnşaat, enerji, gıda, altyapı ve sağlık gibi alanlarda Afrika'daki iş birliğimizin güçlü bir sinerjiyle ivme kazanacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin şu an Afrika'da değerli her biri 50 milyon doların üzerinde olan pek çok inşaat ve altyapı projesi bulunuyor. Gelecek dönemde özellikle Türk müteahhitlerimiz ve enerji şirketlerimizin, Japon ortaklarıyla birlikte akılcı ve kazan-kazan anlayışına dayalı pek çok yeni ortaklığa imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Bu panelin Türkiye ve Japonya'nın Afrika'daki geleceği açısından stratejik bir önem sahip olduğuna değinen Japon Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Sorumlusu Masayuki Tanimoto, "Bugün, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğini dünyanın başka bir bölgesine taşıyacak tarihi bir toplantıdayız. Aslında Afrika özelindeki bu stratejik iş birliğimizin geçmişi de yaklaşık 2 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye ile Afrika gibi bir coğrafyada ekonomik ve ticari açıdan karşılıklı kazanımlar getirecek bu işbirliği vizyonunu çok önemsiyoruz. Japonya olarak Avrupa ülkeleri ile de benzer iş birliklerimiz bulunuyor. Özellikle İngiltere ile Afrika bölgesinde çeşitli ortak projelerimiz mevcut. Bu sene de Japonya'da Türkiye yılı ilan edildi. Afrika'daki altyapı projelerini teşvik etmek için Türk inşaat firmaları ile birlikte çalışmamız gerekiyor. Ağustos ayında özel sektör katılımcılarının da yer alacağı ve Afrika'daki potansiyel iş imkanlarının konuşulacağı Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) düzenlenecek. Bu konferansta Afrika'nın yardımdan ziyade yatırıma ihtiyacı olduğu vurgulanacak. Yakın zamanda JBIC olarak İstanbul'da temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz. Bu bizim dünya genelindeki 17. temsilcilik ofisimiz olacak." diye konuştu.

Türkiye-Japonya Afrika'da İşbirliği Paneli'nin, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Turk Eximbank açısından bir ilk olduğunu belirten Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, "17. JBIC yönetim ofisinin yakın zamanda İstanbul'da açılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu sayede Türk ve Japon şirketlerinin ekonomik işbirliğinin artarak güçleneceğine inanıyorum. Aslında Türkiye, bu bölgenin istikrarı için uzun süredir kilit rol oynuyor. İkili ilişkilerimiz son derece iyi seyrediyor. Bu nedenle, Japon şirketleri Türkiye'de uzun vadeli yatırımlarını sürdürüyor. JBIC yönetim ofisinin açılması bu pozitif ilişkilerin en güzel örneklerinden biri. Japonya, Türkiye'nin önde gelen projeleri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray ve ardından Osmangazi Köprüsü inşa edilmesinde Türkiye'nin yanında oldu ve bu projelere büyük bir destek verdi. Japonya ve Türkiye, ekonomik ve ticari ortaklıklarını daha önce de pek çok üçüncü ülkeye taşıdılar. Şimdi de Afrika ülkeleri özelinde, yeni iş birlikleri ve büyük ölçekli ortaklıklar açısından yeni bir sayfa açıyoruz. Bu iki değeli ülkenin dünyanın pek çok ülkesinde üstlendiği birlikte iş yapabilme misyonu geleceğimiz için büyük bir avantaj sağlıyor. Hepinizin bildiği gibi Japonya tarafından düzenlenen TICAD Konferansı'na 2008 yılından beri Türkiye de katılıyor ve bir sonraki buluşmada yine bir arada olacağız. Türkiye ve Japonya arasında imzalanacak Ekonomik Ortaklık Anlaşması da yakın zamanda sonuçlanacaktır." dedi.

Panelde açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen 'Türkiye ve Japonya Firmaları Başarılı İş Birliği Örnekleri" başlıklı oturumda, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu'nun moderatörlüğünde Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Burak Talu, İstanbul Japonya Topluluğu Başkanı Kazuo Inada, Türk Eximbank Uluslararası İlişkiler ve Reasürans Daire Başkanı F. Zehra Sayar ve JBIC İstanbul Temsilciliği Hazırlığı Danışmanı Ryuta Suzuki bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticari diplomasi ilişkileri kapsamında Kasım ayında Tokyo'da gerçekleştirilecek Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'na paralel olarak Afrika Paneli düzenlenecek. Ayrıca TİCAD Konferansı çerçevesinde bir CEO Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.