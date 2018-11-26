Türkiye ve Katar Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Katar
Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı kapsamında Savunma Bakanları tarafından "Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile "Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul
'da düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında, "Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile "Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı. - ANKARA
Türkiye,Katar
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:32