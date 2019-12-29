Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra'da Bizim'Kiler

Gazeteci Faruk Eskioğlu'nun, " Londra'da Bizim'Kiler" başlıklı üç kitaplık külliyatı Londra'da piyasaya çıktı. Eskioğlu, Kıbrıs'tan ve Türkiye'den Birleşik Krallık'a 100-150 yıllık göç serüvenini ele alan üç ciltlik Türkçe ve İngilizce kitabı sekiz yılda hazırladığını söyledi.

Eskioğlu, "Londra'da Bizim'Kiler'in ilk cildi Türkiye ve Kıbrıs'tan göçü, toplumun oluşumu ve kurumlaşmayı tarihsel sıra içinde anlatıyor. İkinci cilt ise toplumda kültür, sanat ve sporu anlatıyor. Üçüncü kitap da 'Toplumun Yüzü' ara başlığı ile sözel tarih çalışması. Toplumun gelişmesine katkıda bulunmuş ve kendi özgeçmişleri çalıştıkları sektörün gelişmiyle örtüşen 100 ismin biyografisini içeriyor" diye tanımladı.

"Üç kitaplık set toplam 1,152 sayfa ve A4 boyutunda kaliteli kuşe kağıda basılı" diyen Eskioğlu, kitaplarda bir kısmı arşiv değeri olan 2 bine yakın fotoğraf yer aldığını, 100 ismin biyografisinin yanı sıra binden fazla toplum üyesinin de tanıtıldığını söyledi.

Eskioğlu, çalışmasının sekiz yıl sürdüğünü vurgulayarak "Toplum tarihiyle ilgili tam bir külliyat ortaya çıkmış oldu. Bilimsel değeri bulunan bir kaynak olması için titiz bir çalışma yürütüldü. Umarım araştırmacalara ciddi bir kaynak olur. Kitap ile ilgili ayrıntı ve satış noktaları londradabizimkiler.com adresinden alınabilecek" dedi ve kitabın ana başlık seçimini de şöyle anlattı:

"1950'lerde Kıbrıslı toplumun oluşmaya başlar, 1970'lerden itibaren de Türkiye'den gelenler bu yeni topluma katılır ve kültürleri de bu ortaklıkta harmanlanır. Hem Türkiye, hem de KKTC'deki hükümetlerin geride bırakılan aile yakınlarının İngiltere'deki toplumu bir erzak deposu yani 'kiler' gibi gördüğü bir gerçek. Bunun için Türkçe başlıkta kelime oyunuyla 'Londra'da Bizim'Kiler' dedik. İngilizce başlıkta ise 'Birleşik Krallık'taki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan Gelen Toplum' demeyi tercih ettik."

Londra'da Bizim'Kiler'in üç bölümünde yer alan önsözlerde çalışma şöyle değerlendirildi:

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci:

"Eskioğlu genel akıcı anlatısının yanında hem kendi köşe yazılarına hem başkalarının yazılarına yer verdiği bu çalışmayı yüzlerce fotoğraf ile bir nevi taşınabilir toplum müzesi oluşturmuş. Londra'yı ve Türkiyelilerin yaşamlarını merak edenler için paha biçilmez bir kaynak ortaya çıkardığı için Eskioğlu'nu tebrik ediyorum."

Aydın Çubukçu:

"Eklemeden geçemeyeceğim, Faruk Eskioğlu'nun kendi hikayesi, bu sürecin basit ve küçük bir parçası değildir. Eğer tarih, yalnızca geçmişteki olayların deposu değil de insan hayatının tüm yönleriyle dile getirilmesi ise, Faruk Eskioğlu, burada bir tanık ve anlatıcı olmanın ötesinde, o tarihi yapanlardan biri olarak anılacaktır."

Prof. Dr. Mehmet Ali Dikerdem:

"Bu serüven, anlatılması gereken bir serüvendi. Anadolu ve Kıbrıs mozaiğinin oluşumunu Faruk Eskioğlu'ndan başka anlatabilecek kim olabilirdi?" (Fotoğraflı)