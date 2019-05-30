Türkiye ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılı 50 eser ile taçlandırılıyor

Ressam Akın Ekici, altıncı kişisel sergisi 'Yolcudan, Yolcuya Hikayeler'i Moğolistan
'ın başkenti Ulan Batur'da açmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti
ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50'nci yılı münasebetiyle düzenlenen sergi, 5-11 Haziran tarihlerinde başkent Ulan Batur'daki National Art Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.
"50 yıla 50 eser" konseptiyle hazırlanan sergi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
ile Türkiye Cumhuriyeti Ulan Batur Büyükelçiliği'nin himayelerinde gerçekleşecek. Serginin sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları
(THY
) üstleniyor.
"En büyük keyfim ise eserlerimi görenlerin kendi hikayelerini fark etmeleri"
Eserlerini yurt dışındaki sanatseverler ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ressam Akın Ekici, iki ülke arasındaki ilişkinin sanat ile daha da güzelleşip, derinleşeceğine dikkat çekti. Yaşamdaki en önemli yolculuğun insanın kendi içine yaptığı yolculuk olduğunu ifade eden Ressam Akın Ekici, sergisini şöyle anlattı, "Ben kendi sanatımda yani yaptığım resimlerde hikayelerimi bilinçli veya bilinçsiz olarak tuvallerime aktarırım. Buradaki en büyük keyfim ise eserlerimi görenlerin kendi hikayelerini fark etmeleri, keşfetmeleri oldu. Bir yolcunun hikayesi diğer yolcuların kendi hikayelerini anlatmasına vesile oldu. Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ulan Batur Büyükelçiliği'nin himayelerinde gerçekleştirilecek. "Yolcudan Yolcuya Hikayeler" isimli, her bir yıla atfedilmiş 50 eserimden oluşan bu kişisel sergimin planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Moğolistan Büyükelçisi M. Ahmet Yazal ile Muhterem Hanımefendi Dr. Kadire Zeynep Sayım Yazal'a, onların nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, sergi sponsorlarımıza, Türk Hava Yolları'na (THY) ve sergiye ev sahipliği yapan Ulan Batur National Art Gallery'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Güncel