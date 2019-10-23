Türkiye ve Rusya, 900 milyon euroluk ortak yatırım fonu kuracak

Türkiye ve Rusya ticarette ulusal para, savunma, turizm, nükleer enerji başta olmak üzere ekonomik ilişkileri güçlendiren adımlara bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya ile Türkiye arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin sözleşme Aralık'ta imzalanıyor.

İKİ ÜLKEDE YATIRIM

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve alt fonların faaliyetlerine ilişkin raporların görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye'ye yabancı sermayeyi çekmek için çalıştıkları modellerden birinin ortak yatırım platformları olduğunu belirtti. Sönmez, "Bu kapsamda, Rusya ile Ortak Yatırım Fonu kurmak üzere yola çıktık. 1-1,5 aylık dönemde bu sözleşme imzalanmış olacak ve Türkiye Rusya ile beraber ortak bir fon kurulmuş olacak" dedi.

Fonun toplam tutarının 900 milyon euro olacağına dikkat çeken Sönmez, "İlk kapanışı 200 milyon euro olacak. Sözleşmelerin nihai şekillerini vermek üzereyiz, fonun yarısıyla Türkiye'ye, diğer yarısıyla da Rusya'ya yatırım yapılacak" dedi.

PİYASALARA DESTEK

Sönmez, fon olarak finansal piyasaları destekleyici adımlar attıklarını, geçen yıl nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber kamu bankalarının sermaye bazının güçlendirilmesi için toplam 3,7 milyar euro sermaye artışının yapılmasına aracılık ettiklerini dile getirdi. Türkiye Varlık Fonu'nun aldığı krediyi sadece ve sadece kendi ihtiyaçları için kullandığını kaydeden Sönmez, "Toplamda 1 milyar euroluk bir kredi kullandık. Bunları da da dünyanın önde gelen 10 yabancı bankasından aldık. Bu kurumlar TVF'ye güvenerek belirli bir kredi limiti oluşturdu" şeklinde konuştu.

İFM'NİN ÜÇTE BİRİNE YATIRIM

Sönmez, Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) hasılat paylaşımlı projeleri devraldığını, kabaca 1,3 milyon metrekarelik alanın üçte birine yatırımcı olarak geldiğini söyledi.

Sürecin tamamlanması için paydaşlarla ortak bir çerçevede İFM'nin bitirilmesi için çalıştıklarını bildiren Sönmez, sadece inşaat değil, ekosistemin nasıl olacağına, mevzuatın nasıl oluşturulacağına dair proje üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMALIYIZ

Türkiye Varlık Fonu'nun derecelendirilmesi çalışmalarına başlandığına dikkati çeken Sönmez, "Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi'nde. Bizim de orada olmamız gerekiyor. O ligin de belli kuralları var. TVF o kurallara uygun şekilde, ayakları yere basan ve nereye gitmek istediğini net şekilde bilen ve ifade eden bir kurum olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. (Sabah)