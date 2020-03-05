Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndaki basına kapalı İdlib zirvesi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

Sonrasında yapılan 3 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından, açıklama yapmak üzere iki lider kameralar karşısına geçti.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Bu yıl içerisinde 3.sü olan görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki şahsi temasımız ikili ilişkilerimize çözüm bulma imkanı sağlıyor. İdlib'de terör unsurları aktivitelerini ciddi bir biçimde artırdı. Düzenli olarak saldırılarını artırmışlardır. 1 Mart tarihinde ÇNRA sistemiyle bir saldırı girişimi yaşandı. Yılbaşından bu yana Hmeymim'e saldırı sayısı 15. Fiilen militanlar yeni çatışmaları tetiklediler" dedi.

Astana sürecinin önemine dikkat çeken Putin, "Türk askerler arasında da kayıplar var. Bu vesileyle taziye dileklerimi yinelemek istiyorum. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız oluyor ama kritik durumlarda ortak noktalar bulmayı başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizin Astana formatındaki çalışmaları devam ettirmeye niyeti olduğunu bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ATEŞKES BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece 00:00'da ateşkes yürürlüğe girecek" dedi.

Erdoğan, "Benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık. Türkiye tehditler karşısında eli kolu bağlı kalmaz. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir. Bu gece ateşkes yürürlüğe girecek. Rejimin yapacağı her saldırıya karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

İDLİB ATEŞKESİ MUTABAKATI'NIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları yapılan anlaşmaları açıkladı. Zirvede varılan mutabakata göre; İdlib'de bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecek.

İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nda yer alan maddeler şu şekilde:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır"