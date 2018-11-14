Rusya
'nın başkenti Moskova
'da bir panelde konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
, "Türkiye
ve Rusya arasında barış olduğu takdirde kalkınma oluyor" dedi. Moskova'daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin Moskova büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları
(THY
) tarafından desteklenen "Tarihi-Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya" konulu panel Yunus Emre Enstitüsü binasında gerçekleşti. Panele Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Dmitri Vasilyev
konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev de Rusya'nın tarih boyunca en yetenekli diplomatlarını Türkiye'de görevlendirdiğini söyledi. Vasilyev, "Rusya ve Türkiye arasında ilişkiler ne zaman iyiye gitse bu Avrupalı ülkeleri rahatsız etti. Batılı ajanlar vasıtasıyla hem Rusya'da hem Osmanlı'da siyasi ve sosyal düzeyde ilişkileri bozmak için mutlaka kışkırtıcı adımlar atıldı. Ancak hem Rusya hem de Türkiye, birbirlerine son derece yakın kültürleriyle bu zorlukları aşmayı başarmışlardır" dedi.
"TÜRKİYE İLE SOVYETLER ARASINDA SAVAŞ OLMADI"
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konuşmasında, "1. Dünya Savaşı'ndan çıkmamıza rağmen o dönemde sağlık, eğitim ve demir yolu gibi konularda çok önemli mesafe katettik. Araya 2. Dünya Savaşı girmese, daha çabuk kalkınabilecektik. Rusya ve Türkiye arasında barış olduğu takdirde kalkınma oluyor. Eğer iki ülke arasında barış olmazsa o zaman hayat duruyor. Son dönemde Kırım
'ın işgali gibi sorunlar yaşadık. Ancak dışişlerimiz burada çok doğru bir politika takip etti. Bu doğru politikanın iyi izlenmesi ve bilinmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Moskova,İlber Ortaylı,Rusya Federasyonu,Türkiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:56