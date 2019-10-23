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Son dakika: Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı sonrası NATO'dan ilk açıklama: Umut verici

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzlaştığı 10 maddelik Soçi Mutabakatı sonrası NATO'dan, "Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici." açıklaması geldi.

23.10.2019 12:46

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan10 maddelik Soçi Mutabakatı anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "ABD ile Türkiye'nin anlaşmasından sonra şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken." diye konuştu.

DAEŞ VURGUSU

Suriye'de çözüme ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Stoltenberg, "Bu uzlaşıyı ileri taşıyabiliriz, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç var. Suriye'de insani yardım konusu da öncelikler arasında." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "DAEŞ ile mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmamamız gerekiyor" diye de ekledi.

Stoltenberg Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son durumun görüşüleceğine de vurgu yaptı.

İRAN DA OLUMLU BULDU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de anlaşma sonrası yaptığı açıklamada: "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım. Söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umuyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider "güvenli bölge" konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 km derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 km'nin dışına çıkartılacak.

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