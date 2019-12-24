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Türkiye ve Rusya Libya krizinde temaslara devam konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'da yaptığı görüşmeden sonra Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

24.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:47 Türkiye ve Rusya Libya krizinde temaslara devam konusunda anlaştı

Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'da yaptığı görüşmeden sonra  krizi konusunda ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov başkanlığındaki Rus heyeti ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından, her iki tarafın da Libya krizinin çözülmesinde muhtemel işbirlikleri de dahil olmak üzere temaslara devam edilmesinde mutabık kaldığı belirtildi.



Türkiye, Libya, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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