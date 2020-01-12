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Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrılarının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

12.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:51

Mısır, ve 'nın çağrısının ardından 'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor." denildi.

Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı kapsamındaki siyasi süreç ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin siyaset, ve güvenlik konularındaki çabalarına geri dönülmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada; Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme destek verdiği ifade edildi.

ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

Öte yandan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini açıkladı. UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter milislerinin vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes bu gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti. Türkiye ve Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısına ise başta BM olmak üzere bölge ülkelerinden destek gelmişti.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

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