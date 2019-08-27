Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile olan dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum" dedi. Putin ise SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebileceğini ve SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"OLUMLU ADIMLAR ATIYORUZ"

17-22 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'te biz de Rus dostlarımızı İstanbul'da ağırlamak istiyoruz. Bu sene turizmde yeni bir rekora koşuyoruz. Savunma sanayiine yönelik bir çok alanda neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatını bulduk. S-400 teslimatı dahil olumlu adımlar atıyoruz. Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldık. Sınırlarımıza dönük göç tehlikesi var. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

"BU DAYANIŞMAMIZI BİR ÇOK ALANDA SÜRDÜRELİM"

Özellikle MAKS 2019 Fuarı bizler için de önem arz etti. Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bugün S-400'ün ikinci etabı başladı devam ediyor. Elemanlarımızın yetiştirilmesi devam ediyor. Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılar olsun roketlerde olsun aynen devam ettirmekte yapabileceğimizi notlarımızı aldık süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE RUS TURİSTLERİ ARASINDA SON DERECE POPÜLER"

Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir. TürkAkım projesinin inşaatı planlı bir şekilde devam ediyor. İkinci hat kurulunca doğal gazı Avrupa'ya transit sevk edebileceğiz. Seneye Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye Rus turistleri arasında son derece popüler. Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız.

"SU-35 KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLEBİLİR"

Sivil havacılık da iftihar ettiğimiz sektör. Hafif helikopterleri olumlu buldular. Tıbbi amaçlarla kullanılabilir. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz.

NE OLMUŞTU?

Türkiye hava savunması için ABD'den Patriot almak istemiş ancak ABD Senatosu buna karşı çıkmıştı. Yaşanan gelişme üzerine Türkiye rotasını Rusya'ya çevirmiş ve S-400 hava savunma sistemi satın almıştı. Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma sonucu S-400 teslimatı başlamıştı. Bu gelişme üzerine ABD, Türkiye'nin F-35 üyeliğini askıya almıştı.

SU-57 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rus Hava Kuvvetleri envanterine SU-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor.

SU-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

SU-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

SU-35 NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

'SU-35', SU-27 'Flanker'ların çokça geliştirilmiş iki ayrı türevinden biridir. Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

SU-35, Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan 4++ nesil süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jet, T-10S platformunun derin modernizasyonudur.

SU-35'in ait olduğu 4++ nesli, toplam özelliklerine avcı uçağının azami derecede 5. nesil uçaklara yakınlaştırıldığını göstermekte, zira stealth teknolojisi ile APAR (active phased array radar/ aktif fazlı dizi radar) dışında 5. nesil uçakların çoğu gereksinimlerini karşılamaktadır.