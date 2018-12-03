Türkiye ve Slovakya Arasında Kültürel İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türkiye
ve Slovakya
arasında kültürel işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı
İSTANBUL - Türkiye ve Slovakya arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptı imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, bu sabah İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi'nde Slovak mevkidaşı Lubica Lassakova ile görüştü. Görüşmenin ardından bakanlar, Türkiye ve Slovakya arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.
İstanbul,Slovakya,Türkiye
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:43