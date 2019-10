Türkiye ve Türkmenistan ilişkileri enerji projeleriyle güçlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Türkmenistan ile çeyrek asrı aşkın süredir siyasi irade ve kararlılıkla derinleştirdiğimiz çok taraflı iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam edecek." dedi.Türkmenistan'ın 28'inci Ulusal Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Dönmez, Türkiye ve Türkmenistan'ın tarihsel ve kültürel açıdan birbirinden ayrı kabul edilemeyeceğini belirterek iki ülke arasında kültür, sanat, ekonomi ve enerji alanında iş birliğinin daha da güçleneceğini belirtti.Dönmez, "Kardeş Türkmenistan'ın 28'inci Ulusal Bağımsızlık Günü'nü içtenlikle tebrik ediyorum. Bizler aynı kökler üzerinde büyüyen ulu bir çınarın dallarıyız. İki kardeş ülke olarak dünyaya örnek oluyoruz. Dilimiz, milletimiz, tarihimiz ve gönül dünyamız bir oldukça bu kardeşlik güçlenerek devam edecek. Türkmenistan bizim ata toprağımız. Bayraklarımızda hilalimiz, kalplerimizde muhabbet ve kardeşliğimiz her zamanki gibi baki olacaktır." diye konuştu.Bölgede istikrarın devamı için birlikte çalışma, irade ve kararlılığın geçmişte olduğu gibi bugün de büyük önem arz ettiğini dile getiren Dönmez, "Biz köklerimizden aldığımız ilhamla yarının dünyasını şekillendirecek güce sahip ender milletleriz. Önemli olan bu gücün farkında olmak ve bu gücü her alanda yapacağımız iş birliğiyle hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.-Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında üçlü diyalogDönmez, üç ülke arasında enerjide bilimsel, teknik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaştırılması konusunda mutabakat sağlandığını ifade ederek, "Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üçlü Enerji Bakanlığı toplantısında Türkmen mevkidaşım Sayın Abdrahmanov ve Azerbaycanlı mevkidaşım Sayın Perviz Şahbazov ile birlikte verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki uyumu, dayanışmayı ve uzlaşmayı enerji projeleriyle daha da güçlü kılmaya kararlıyız. Bölgedeki Türk devletlerinin güçlü dayanışması ve iş birliği, halklarımızın huzur ve refahına da katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde gerileyen ticari ilişkileri eski günlerine getirmek ve daha da geliştirmek için her iki tarafın da kararlı olduğunu belirten Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:"Mevcut rakamlar potansiyelimizi asla yansıtmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bizler de her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hazar Denizi'nin hukuki statüsü anlaşmasının imzalanmasıyla bölgesel sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın, ortak projelerin gerçekleştirilmesine ve bölgesel refahın arttırılmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu sayede Türkmenistan'ın gerçek potansiyelini hayata geçirmesi kolaylaşacak. Türkmenistan tarafından yürütülmekte olan Afganistan, Pakistan ve Hindistan doğal gaz boru hattı TAPI ve TAP500 gibi bölgesel enerji projelerini Türkiye Cumhuriyeti olarak destekliyoruz. Bizler Türkmenistan'ın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Hayata geçirebileceklerimiz şimdiye kadar başardıklarımızın çok ötesindedir. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz."Ayrıca Dönmez, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı konusunda "Bu harekatımızın zaferle sonuçlanmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Bizler bölgemizde terör koridoru istemediğimizi defalarca dile getirdik. Bugün artık harekat zamanınıdır. Bugün artık zafer günüdür. Kahraman ordumuz, ecdadımızın gittiği her yerde huzur ve barışı tesis etmiştir. Bundan sonra da bu huzurun en büyük temsilcisi olacaktır." dedi.