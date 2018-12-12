Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun Yakınlaşması İhracatta Rekor Getirdi

Türkiye'den Venezuela'ya yapılan ihracat, 2018 yılında yüzde 207'lik artışla 36,7 milyon dolardan 112,8 milyon dolara çıktı. Venezuela'nın ithalattaki tercihi de Türkiye oldu.

Venezuela'ya Türkiye'den yapılan ihracatta ilk sırayı 56,5 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü alırken, ikinci sıranın sahibi 17 milyon dolarlık ihracatla taşıt araçları ve yan sanayi sektörü oldu. Kimya sektörü ise Venezuela'ya 11,8 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türk gıda sektörlerinin Venezuela'ya 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde yaptığı ihracat yüzde 182'lik artışla 25,9 milyon dolardan, 73,2 milyon dolara yükseldi. Venezuela'ya toplam ihracatta gıda ürünlerinin payı yüzde 65'e ulaştı.

GIDA SEKTÖRLERİ VENEZUELA'YA İHRACATTA REKORLAR KIRDI

Geçtiğimiz yıllarda Venezuela'ya ihracatı olmayan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü ve Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü 2018 yılında Venezuela'ya siftah yaptı. Venezuela'ya, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 8 milyon 269 bin dolarlık ihracat yaparken, kuru meyve sektörü ise; 2 milyon 363 bin dolarlık Türk üzümü satmayı başardı. Meyve sebze mamulleri sektörü, ihracatını yüzde 18 bin rekor artışla 2 milyon 231 bin dolara yükseltirken, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 4 bin 236'lık artışla 1 milyon 503 bin dolara çıkardı.

HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜ 5 MİLYON 214 BİN DOLAR KAZANDIRDI

Türkiye'nin Venezuela'ya ihracatta başarılı olduğu diğer sektörler ise hazır giyim ve tekstil sektörleri oldu. Türk hazır giyim sektörü, Venezuela'ya yüzde 685'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 5 milyon 214 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Venezuela, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 3 milyon 245 bin dolarlık Türk tekstil ürünleri tercih etti.

ERDOĞAN MADURO YAKINLAŞMASI İHRACAT RAKAMLARINA YANSIDI

Uluslararası ticaretin gelişiminde siyasi ilişkilerin çok önemli olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Vekili Birol Celep, Venezuela'ya ihracatta Türk ihracatçılarının yakaladığı başarının temelinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrinin yattığını kaydetti.

Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle derin bir ekonomik krizden geçtiğine dikkati çeken Celep, "Bu süreçte, Türkiye ile Venezuela arasındaki siyasi yakınlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun karşılıklı ziyaretleri, bizim ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Siyasi ilişkilerdeki yakınlaşmanın ihracatımıza katkısının ilerleyen süreçte artmasını bekliyoruz" diye konuştu.