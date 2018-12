03 Aralık 2018 Pazartesi 22:03



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro binasında düzenlenen Türkiye Venezuela İş Forumu'na katıldı.Erdoğan, konuşmasına Latin Amerika'nın gönlünde taht kuran, gerçek bir özgürlük savaşçısı olan Simon Bolivar'ın memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.Bolivar'ın, "And içerim ki sömürgecilerin bizi boyunduruk altında tutmak için kullandıkları zincirleri kırana dek bedenimin ve ruhumun huzura kavuşmasına izin vermeyeceğim." sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, bu sözlerle tüm kıta genelinde destansı bir direnişe, asırları ve sınırları aşan büyük bir özgürlük mücadelesine liderlik eden Simon Bolivar'ı saygıyla yad etiğini söyledi.Erdoğan, Simon Bolivar'ın vefatının üzerinden 188 yıl geçse de prensipleriyle, hayalleriyle, her günü bağımsızlığa adanmış yaşamıyla, milyonlarca insana ilham kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek, Chavez'in başlattığı, Maduro'nun da devam ettirdiği Bolivarcı ruhun Venezuela'nın modern sömürgeciliğe karşı mücadelesinde yolunu aydınlatmaya devam ettiğine dikkati çekti."İş adamlarımızdan da büyük beklentilerimiz var"Ankara'nın en merkezi caddelerinden birine Simon Bolivar'ın adını vererek hatırasını yaşattıklarını, yeni nesillerin onun hayatını ve mücadelesini öğrenmesine çaba göstereceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:"Bugün gerçekten ülkelerimiz adına tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizden Venezuela'ya ilk defa devlet başkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Değerli dostum Devlet Başkanı Sayın Maduro nezdinde Venezuela halkına misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Toplantımızın Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Ülkelerimiz arasında sağlam dostluk ve dayanışma bağları bulunuyor. Venezuela'yı, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ülkemizin ortağı olarak görüyor, iş birliğimize ve dostluğumuza büyük değer atfediyoruz.Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyelden en iyi şekilde istifade etmemizde fayda görüyoruz. Kazan kazan anlayışıyla Venezuela ile iş birliğimizi çeşitlendirmeye ve her alanda derinleştirmeye gayret ediyoruz. Sayın Maduro ile ikili ve bunun yanında bölgesel çok taraflı konulardaki iş birliğimizi baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizde ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha ileri taşıyabileceğimiz konusunda bugün bunları da ayrıca görüşeceğiz. "Erdoğan, "Bu doğrultuda siz değerli iş adamlarımızdan da büyük beklentilerimiz var. İstanbul'da başlattığımız o süreci güçlendirerek devam ettirelim istiyorum. Ticaret, yatırım, enerji, madencilik, savunma sanayisi, turizm, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim, güvenlik alanlarını iş birliği potansiyelimiz olan alanlar olarak belirlemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.Erdoğan, ikili ticaretin sürdürülebilir şekilde artırılmasına yönelik yeni yaklaşımların devreye alınması, resmi makamlar olarak iş çevreleri için iş ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirler alınması ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.Bu toplantının her iki ülkenin iş adamlarına ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında iki ülke tarafından en üst düzeyde verilen önem ve değerin en güzel örneği olduğunun altını çizen Erdoğan, "Sizlerden beklentimiz, bu desteği her iki ülkenin faydasına olacak şekilde verimli projelere, güçlü iş birliklerine dönüştürmenizdir." diye konuştu."Karma ekonomik komisyon mekanizmasını da kurmuş olacağız"Recep Tayyip Erdoğan, bu aşamaya gelinceye kadar pek çok adım attıklarını, pek çok badireler atlattıklarını dile getirerek, "Engelleme girişimlerine veya tehditlere aldırmadan her iki ülkenin de menfaatlerini ilerletmenin çabası içinde olduk. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin 26 Nisan 2017 tarihinde Karakas'ta düzenlediği İş Forumu, çok önemli bir başlangıç oldu. Daha sonra Ankara'da yapılan ortak iş birliği komisyonunun ikinci toplantısı sırasında da iş adamlarımız arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi için Türkiye-Venezuela İş Forumu'nu gerçekleştirmiştik." şeklinde konuştu.Bugün bu toplantının düzenleniyor olmasını, iş çevreleri arasındaki irtibatın devamı bakımından çok önemsediğini ifade eden Erdoğan, bugün imzalanacak ekonomik ve ticari iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle karma ekonomik komisyon mekanizmasını da kurmuş olacaklarını açıkladı.Böylelikle, ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin üst düzey yetkililerin gözetiminde etkili biçimde yürütülmesini sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Sadece ekonomi alanında değil, bölgemizi ve tüm dünyayı etkileyen sorunlarla da Başkan Maduro ile yakın temas halinde olacağız." dedi."Zirveye katılımı bütün dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj oldu"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'nun, İslam İşbirliği Teşkilatının "Kudüs" konulu olağanüstü zirvesine "Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı" sıfatıyla katıldığını, Maduro'nun zirveye katılmasının bütün dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.Maduro'nun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne fiili olarak geçildiği 9 Temmuz'daki yemin törenine katılarak kendisini onurlandırdığını söyleyen Erdoğan, bu vesileyle Maduro'ya teşekkür etti.Erdoğan, "İslam düşmanlığının arttığı, Batılı ülkeler tarafından yabancı karşıtlığının körüklendiği bir dönemde Sayın Başkan'ın bu örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği bu güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin de farkındayım. 5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır. Venezuela halkının iradesini gasbetmeye yönelik bu tür teşebbüsleri asla tasvip etmediğimizin altını çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)