Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Kömürcü: "Ankara'nın En Büyük ve Teknoloji Alanındaki İlk Fuarı"

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04



08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04

Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, "Fuarın bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi Ankara'nın en büyük fuarı. Ankara'nın teknoloji alanındaki ilk fuarı bu fuar" dedi.Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, ATO Congressium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katıldı. "Akıllı Çözümler" temasıyla düzenlenen fuara ilişkin konuşan Kömürcü, "TürkiyeVerimlilik Vakfı olarak düzenlemiş olduğumuz 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı' dün itibariyle kapılarını açtı. Fuarın bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi Ankara'nın en büyük fuarı. Ankara'nın teknoloji alanındaki ilk fuarı bu fuar. Özelliklerinden bir tanesi de, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji kurum ve kuruluşları, firmalarını bu fuara davet ettik, stant verdik, ürünlerini sergileme fırsatı verdik" diye konuştu.Kömürcü, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun yanı sıra, fuarımızın yaklaşık üçte birini kapsayan bir 'start up' sokağımız var. Yani, genç girişimcilerin ürünlerini sergilediği bir 'startup' sokağımız var. Mutlaka gezmenizi rica ediyorum. O sokakta da 60'ın üzerinde 'startup' firması burada yerini aldı. Biz startup'çılara tamamen ücretsiz yer tahsisi yaptık. Maksadımız şuydu; önde gelen büyük teknoloji üretim firmaları ve teknolojiyi kullanan kurumlarla bu startup'çıları bir araya getirmeyi amaçlıyorduk. Bu amacımızı elde ettik.""Teknoloji kavramının karizmasından faydalanıp verimlilik farkındalığını artırmak istiyoruz"Kömürcü, "Bir diğer özellik de, biz teknoloji gibi güçlü bir kavramın yanında verimlilik kavramını koyduk ki teknoloji kavramının karizmasından faydalanıp verimlilik farkındalığını artırmak istiyoruz. Çünkü 'verimlilik hayattır' diye bakıyoruz. Güçlü Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi için artık yapacağımız bütün işlerde verimlilik en önemli kavramlardan bir tanesi. Bugünkü katılımda da yüzlerimiz gülüyor. Dün yaklaşık 16 binin üzerinde insan bu alana giriş yaptı. Bu bizim için çok mutluluk verici" şeklinde konuştu.Vatandaşlara seslenen Kömürcü, "Burada pek çok teknolojik ürünü Ankara'da ilk defa sergileniyor. Hürjet, en önemli parçalardan bir tanesi. Türkiye'nin gurur kaynağı olan teknolojilerden bir tanesi Hürjet sergileniyor. Bunun gibi pek çok hologramlar, pek çok teknolojik oyunlar ve yeni teknolojik ürünler ilk defa Ankara'da burada yerini aldı. Fuarımızın girişi tamamen ücretsiz olduğundan dolayı bütün Ankaralıları, bütün öğrencileri, hafta sonunu değerlendirmek isteyen herkesi bu fuara bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA