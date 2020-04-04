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Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı

Türkiye Vodafone Vakfı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet etti.

04.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:16
Türkiye Vodafone Vakfı'ndan 'Salgında sokak hayvanlarını unutma' çağrısı
Türkiye Vodafone Vakfı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet etti.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında günlerini evde geçiren herkese sokak hayvanlarına yardımcı olma çağrısı yaptı. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir video yayınlayan Vakıf, tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet eti. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Vakfın 2 yıl önce hayata geçirdiği projeyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının beslenmesi sağlandığı bildirildi.

Toplum olarak zor günlerden geçildiğine dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Herkesin evlerine çekildiği bugünlerde sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz ve kodla çalışan mama makinelerimizi kullanarak sokak hayvanlarına evlerinden destek olmaya davet ediyoruz. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atmak yeterli. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplam 13 makine var

Vakıf ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen 'Yarını Kodlayanlar' projesine Kayseri'den katılan Serhat Seval ve Sudenaz Kınık isimli öğrencilerin, gönüllü eğitmenleri Melih Tan mentorlüğünde aldıkları kodlama eğitimiyle sokak hayvanları için kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiği bildirildi. Vakıf tarafından hayata geçirilen bu fikirle, bugün herkesin sokaktaki hayvanlara yardım edebildiği, bugün 7 adedi İstanbul'da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de toplam 13 mama makinesi bulunduğu belirtildi.

Makineler hakkında şu bilgiler verildi: "Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarına mama verebilmek için sosyal medyadan #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Makine, mama kabı boşsa mama verecek şekilde kodlandı. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi dolu ise tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet'le makine aktive oluyor ve kap mamayla doluyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
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