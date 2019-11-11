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Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta

Voleybolda Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

11.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:09Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta
Voleybolda derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele iki Kayseri ekibi ligin 4.haftasında karşı karşıya geldi. Develi Atatürk Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada Melikgazi Belediyespor ilk seti 25-19, ikinci seyi 25-19 ve son seti 25-18 kazanarak sahada 3-0'lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor aldığı galibiyet sonrası maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ

voleybol, Türkiye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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