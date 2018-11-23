23 Kasım 2018, 19:53
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Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 0 - İstanbul Büyükşehir B.s.k:...

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 0 - İstanbul Büyükşehir B.s.k:...

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi 7. hafta müsabakaları kapsamında evinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, rakibine 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi 7. hafta müsabakaları kapsamında evinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, rakibine 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi'nde Jopark Kula Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir B.S.K, Kula Belediyesi Spor Salonu'nda karşılaştı. Kula Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi, konuk ekip İstanbul Büyükşehir B.S.K 3-0 kazandı. Jopark Kula Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir B.S.K müsabakada Kulalılar tamını yalnız bırakmadı.

Salon: Kula

Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet Çenesiz

Jeopark Kula Belediyespor; Jekic, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim Yıldırım (L)

İstanbul Büyükşehir B.S.K: Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Serhat Coşkun, Erdem Sonat (L)

Setler: 10-25, 14-25, 15-25

Süre: 60 dakika (19, 20, 21) - MANİSA Türkiye Voleybol Federasyonu,İstanbul,Kula
23 Kasım 2018 Cuma 19:53



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