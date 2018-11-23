Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 0 - İstanbul Büyükşehir B.s.k:...

Türkiye Voleybol Federasyonu
Efeler Ligi 7. hafta müsabakaları kapsamında evinde İstanbul
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü konuk eden Jeopark Kula
Belediyespor, rakibine 3-0 mağlup oldu.
Voleybol Efeler Ligi'nde Jopark Kula Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir B.S.K, Kula Belediyesi
Spor Salonu'nda karşılaştı. Kula Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi, konuk ekip İstanbul Büyükşehir B.S.K 3-0 kazandı. Jopark Kula Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir B.S.K müsabakada Kulalılar tamını yalnız bırakmadı.
Salon: Kula
Hakemler: Zafer Özmen, Ahmet Çenesiz
Jeopark Kula Belediyespor; Jekic, Ertuğrul Gazi
Metin, Demirhan Durul, Emir Boran Gökçınar, Bünyamin Aslan, Selim
Yıldırım (L)
İstanbul Büyükşehir B.S.K: Gökhan Gökgöz
, Özkan Hayırlı, Murat Yenipazar
, Kadir Cin, Serhat Coşkun
, Erdem Sonat (L)
Setler: 10-25, 14-25, 15-25
Süre: 60 dakika (19, 20, 21) - MANİSA
Türkiye Voleybol Federasyonu,İstanbul,Kula