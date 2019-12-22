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Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Ligi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Hatay Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

22.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:04 Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Ligi
OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Hatay 'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Kadınlar 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Ligin 7.haftasında sahasında konuk ettiği rakibi Hatay voleybol takımı ilk sette 25-19, ikinci sette 25-13 ve üçüncü sette 25-11 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğa doğru ilerliyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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