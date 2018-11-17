Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Mali Genel Kurulu

Türkiye
Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 4. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara
'da yapıldı.
İçkale Otel'de gerçekleştirilen genel kurul, gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Divan başkanlığına Kaya Bilge'nin getirildiği genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi. Öte yandan, genel kurulda 2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri onaylandı.
Bu arada genel kurulda federasyonun adının Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu olarak değiştirilmesine, bu kapsamda federasyonun logosunun da yenilenmesine karar verildi.
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, yaptığı konuşmada, yapılan faaliyetler ve kazanılan madalyalarla ilgili genel kurulu bilgilendirirken, kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.
Ankara,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:48