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Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı başladı

Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin iş birliğiyle düzenlenen Yağlı Güreş Kurultayı, Ankara'da başladı.

21.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:28Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı başladı

Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin iş birliğiyle düzenlenen Yağlı Güreş Kurultayı, 'da başladı.

Başkent Öğretmenevi'ndeki kurultayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa , yağlı güreşin Türk kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.

Yağlı güreşin organizasyon standartlarını yükseltmek adına bu kurultayı düzenlediklerini belirten Aydın, "Bu millet yağlı güreşe 658 yıl sahip çıkmıştır ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bizler bunu ecdadımızdan güzel bir şekilde emanet aldığımız gibi gelecek nesillere de devredeceğiz" diye konuştu.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz da güreşi sevdirmeyi hedeflediklerini kaydederek daha çok seyirciye ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Aydın, Yılmaz'a plaket takdim etti ve toplu fotoğraf çekildi.

23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek kurultayda yıl içerisinde yapılacak organizasyonlara dair stratejiler belirlenecek.  Kurultayda, hakem ve cazgır seminerleri ile istişare kurulu toplantıları da yapılacak.



Ankara, Aydın, Spor

Kaynak: DHA

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