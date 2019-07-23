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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Denizli'nin Çameli ilçesinde hafta sonu başlayacak.

23.07.2019 14:05 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Denizli'nin Çameli ilçesinde hafta sonu başlayacak.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyona, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta Çameli ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'ndaki pistte yapılacak.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yöne atlayış imkanı sağlayan pistte gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.
Pist alanının yeni düzenlemelerle uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini ifade eden Arslan, "Organizasyon kapsamında yurt içi ve dışından misafirlerimizi ağırlayacağız. Türk ve yabancı sporcularla gökyüzümüz şenlenirken, konuklarımıza Çameli'nin coğrafi ve doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, yaşam tarzımızı dünyaya gösterme şansını yakalayacağız." diye konuştu.

Türkiye, Denizli, Çameli, Spor

Kaynak: AA

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