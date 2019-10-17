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Türkiye, yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada

Türkiye yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada yer alıyor.

17.10.2019 13:19Türkiye, yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada
Türkiye yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada yer alıyor.

Türk yapı malzemeleri sektörü, Avrupalı müteahhitlerle bir araya geldi. İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Türk firmaları inşaat sektöründe Avrupalı rakipleri ile çokça karşılaşıyor. Türk yapı malzemelerinin kalitesinin sadece Avrupa'da değil komşu ülkelerde de hayata geçmiş veya geçmeye hazır projelerde değerlendirilmesi için bu toplantılara katılıyoruz. Toplantıda ürün çeşitliliğini ve ürünlerin kalitesini aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada yer alıyor. Uluslararası projelerde karşımızda Çinli firmalar kadar Avrupalı firmalar da yer alıyor. Projede kullanılacak ürünlerin Türk malı olması için ne kadar güçlü olduğumuzu bu toplantılarda dile getiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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