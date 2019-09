Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , " Balıkesir 'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1,5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk."" dedi.Selçuk, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Balıkesir'in kültürel zenginliği, doğası, turizmiyle kendine özgü bir kimliğe sahip olduğunu belirten Selçuk, "Bizler 82 milyonluk ülkemizin, Türkiye 'nin her güzel köşesine gidiyoruz. O ilimizdeki kuruluşları, il müdürlüklerini, yatırımlarımızı inceleme fırsatı buluyoruz." diye konuştu.Balıkesir'e yapılan yatırımları anlatan Selçuk, şunları kaydetti:"Son 17 yılda Türkiye, yaptığı yeni atılım hamleleriyle her adımda tarih yazıyor. Balıkesir de girişimciliğiyle üretkenliğiyle milli değerlere olan bağlılığıyla da bölgede önemli bir aktör. Hükümetimizin ilimize yaptığı yatırımlar sayesinde Balıkesir bugün yeni bir çehre kazanmış durumda. Şehrimize yönelik son 17 yılda 36 milyara yakın bir yatırım yapıldı ve bunun neredeyse 4 milyarı bakanlığımız tarafından yapılmış durumda. Yine gıda, eğitim, sağlık yardımları ve proje desteklerini içine alan sosyal yardımlardan 2018 yılında, yaklaşık 42 bin aile faydalanmış durumda. Bu süreçte bu şekilde 2018'de ilimize aktardığımız sosyal yardımlar kaynağı 332 milyon lira. Bunu yaklaşık 15 sene ile kıyasladığımızda neredeyse 60 katlık bir artırıma tekabül ediyor. Yine 2019'da da bugüne kadar harcanan yaklaşık miktarın da geçen senenin üzerinde olacağını söylemek isterim. Balıkesir'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1,5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk."Selçuk, 2023 hedeflerine yürürken gerek altyapı gerek üstyapı hizmetleri ve sosyal hizmetlerde şehirlerin mevcut potansiyelini daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.Sabah duygusal bir an yaşadığına dikkati çeken Selçuk, "İlkokuldaki mandolin hocam Feriştah Hoca ile karşılaşmış oldum. O da benim için güzel bir anı oldu. Balıkesir'de bu karşılaşmayı sağlayan valimize, vekillerimize, il başkanımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.Yatırımları ve istihdamı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, "Sosyal hizmetlerde AK Parti'mizin, hükümetlerimizin sosyal devlet, insan odaklı devlet anlayışını Balıkesir'e daha fazla yansıtmak istiyoruz. Bu, hep beraber, katılımcı demokrasiyle beraber olacak. Bu anlamda sizlerin de katkılarınızla ilimizi daha güzel yarınlara ulaştıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Balıkesir Valiliğinin şeref defterini imzalayan Selçuk'a, Vali Ersin Yazıcı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Selçuk'a burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.