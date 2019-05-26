Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinden huzurevi sakinlerine iftar

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi tarafından Dinar Buhurcular Huzur Evinde iftar yemeği verildi.İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, Emniyet Müdürü Özgür Taşkın ve dernek üyelerinin katıldığı iftar yemeğinde, huzur evi sakinleriyle birlikte oruçlar açıldı.Dinar Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Aynur Toker, iftar yemeğine katılan bütün davetlilere teşekkür etti.İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ise huzurevinde ikamet eden yaşlıların hiçbir zaman unutulmayacağını, her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını söyledi.