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Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı

Türkiye'nin 1 Ocak-19 Mart dönemindeki yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6'lık artışla 581 milyon dolar olarak gerçekleşti.

22.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:04
Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı
Türkiye 'nin 1 Ocak-19 Mart dönemindeki yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6'lık artışla 581 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sektörlerde ihracat yavaşlarken, yaş sebze ve meyve sektöründe artış yaşandığını söyledi.
Geçen yıl 1 Ocak-19 Mart döneminde yaş sebze ve meyve sektöründe 858 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirildiğini, bundan 455 milyon dolarlık girdi sağlandığını aktaran Bahar, "Bu yıl aynı dönemde ise 956 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı, 581 milyon dolarlık da gelir elde edildi. Kilogram bazında yüzde 11,35, ülkeye giren döviz noktasında ise yüzde 27,6 artış oldu." dedi.
Bahar, bu dönemde söz konusu sektörde 85 ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi. İhracatta ilk sırada Rusya'nın bulunduğuna değinen Bahar, Rusya'yı Romanya, Ukrayna, Irak, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan, Gürcistan ve Suudi Arabistan'ın takip ettiğini bildirdi.
İnsanların yaşadığı sürece yiyeceklerinden taviz veremeyeceklerini belirten Bahar, "Koronavirüs salgınını ağır hisseden Avrupa'da büyük şirketler üretimi durdurdu, rota Türkiye'ye çevrildi. Bizdeki küçük şirketler bugün hem kendine hem de dünyaya yetiyor." diye konuştu.
Geçen yıl aynı dönemde Antalya'da fırtına, hortum gibi afetlerin yaşandığını, bu durumun da üretimi etkilediğini anlatan Bahar, bu yıl üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadığını kaydetti.
Üretimin fazla olmasıyla ihracatın da arttığını ifade eden Bahar, yaş sebze ve meyve sektöründe ihracatın artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : İhracat, Türkiye, Ekonomi

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