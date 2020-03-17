Türkiye Yazarlar Birliği, koronavirüs nedeniyle programlarını erteledi
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programlarını erteledi.
17.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:26
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programlarını erteledi.
TYB'den yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının vatandaşları koronavirüs salgınından korumak amacıyla genelge yayımladığı hatırlatıldı.
Programların bu genelgeye dayanılarak ertelendiği ifade edilen açıklamada, 21 Mart'ta yapılacak 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2019 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni'nin de ileri tarihe bırakıldığı kaydedildi.
TYB'den yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının vatandaşları koronavirüs salgınından korumak amacıyla genelge yayımladığı hatırlatıldı.
Programların bu genelgeye dayanılarak ertelendiği ifade edilen açıklamada, 21 Mart'ta yapılacak 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2019 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni'nin de ileri tarihe bırakıldığı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu