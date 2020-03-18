Menü
Haberler››Güncel››Türkiye Yazarlar Birliğinden 'Çanakkale Zaferi' mesajı Açıklaması - Güncel

Türkiye Yazarlar Birliğinden "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), "Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden 'Çanakkale Destanı'nın gerisinde yatan güç;

18.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:08
Türkiye Yazarlar Birliğinden
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), "Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden 'Çanakkale Destanı'nın gerisinde yatan güç; genç, yaşlı, köylü, şehirli, erkek, kadın binlerce vatan evladının vatan savunması için tek vücut, tek yürek haline gelmiş olmalarıdır." açıklamasında bulundu.
TYB tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, vatan ve bayrak için kahramanca savaşan şehitler minnet ve şükranla anıldı.
Çanakkale Zaferi'nin, konu vatan ve milletin bekası olunca tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen düşmanın en gelişmiş silahları karşısında inanç ve imanla dünyaya nasıl meydan okunduğunun göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, Mehmetçiğin bugün de "Çanakkale ruhuyla" mücadele ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden biri olan Çanakkale Destanının gerisinde yatan güç, genç yaşlı, köylü şehirli, erkek kadın binlerce vatan evladının vatan savunması için tek vücut, tek yürek haline gelmiş olmalarıdır. Bütün dünya, dost, düşman bilsin ki Çanakkale'yi aşılmaz kılan dirayetimiz, cesaretimiz devam ediyor. Allah ordumuzu daima muzaffer kılsın."

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading