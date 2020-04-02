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Türkiye Yazarlar Birliğinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 10 bin lira destek sağladıklarını bildirdi.

02.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:40
Türkiye Yazarlar Birliğinden
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 10 bin lira destek sağladıklarını bildirdi.
Arıcan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük bir fedakarlıkla görev yapan başta sağlık çalışanları ve görevlilere minnettar olduklarını ifade etti.
TYB olarak kampanyaya destek kararı aldıklarını kaydeden Arıcan, bu ülkenin yazarları, münevverleri olarak iyi veya kötü her dönemde devletin yanında bulunduklarını belirtti.
Arıcan, "TYB kurucu ve şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin katkılarıyla 10 bin lira ilgili hesaba yatırıldı. Devletimizin öncülük ettiği Milli Dayanışma Yardım Kampanyası'na şubelerimiz, temsilciliklerimiz ve yurt genelindeki üyelerimizle katkı vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Musa Kazım, Türkiye, Güncel
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