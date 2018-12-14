Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği" Açıldı

Türkiye
Yazarlar Sendikası (TYS) Edebiyat
Belgeliği, Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir
Halk Kütüphanesi'nde meraklılarıyla buluştu.
Nazım Hikmet'in el yazısı şiirlerinden Cemal Süreya
'nın mektuplarına, Türkiye'nin "yazı arşivi" ziyarete açıldı.
Açılış töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu
, "Bizler belleğimizle birlikte var olabiliriz. Belleğimizle olan bağlantılarımızın ortadan kaldırılması gibi bir duygu yaratılmaya çalışıyor ama görüyorum ki insanlar geçmişlerini yazılarıyla, şiirleriyle, müzikleriyle korumaya devam ediyorlar." dedi.
Nuhoğlu, Kadıköy'ün kültür, sanat, şiir ve müziğin yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, "Biz Türkiye Yazarlar Sendikası'yla bir araya geldik. Kadıköy'de yer sıkıntısı yaşasak da böyle değerli projelerimiz için yer bulmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki mekandan çok daha önemli olan insanlar ve onların ilgisi. Biz biliyoruz ki insanlar varsa her türlü sorun çözülür." diye konuştu.
TYS Genel Başkanı Mustafa Köz
de çok uzun bir süreçten sonra bu belgeliği hazırladıklarına işaret ederek, "Çok değerli yazarlar, şairler burada bu değerli iki odada dinlenmeye başladılar. Onların bir an önce görülmesi ve kamuya açık olması gerekiyordu. Bu iki değerli odayı bu anlamlı belgelere ayırdıkları için Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu nezdinde herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Yazı gereçlerinin yanı sıra kişisel eşyalar bulunuyor
Bir müze işlevi gören Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği'nde ailelerinin onayıyla alınan, yazar ve şairlerin el yazı notları, yarım bırakılmış yazı taslakları bulunuyor.
Ünlü edebiyatçıların gözlük, saat, kravat gibi kişisel eşyalarının belgelikte, kitaplar, daktilolar, kalem, defter gibi yazma serüvenlerine dair gereçler de yer alıyor.
Edebiyat Belgeliği'nde Asım Bezirci
, Arif Damar
, Mehmet Seyda
, Aziz Nesin
, Melih Cevdet Anday
, Sennur Sezer ve Ece Ayhan
gibi edebiyatçıların eserlerinin yanı sıra, Susanna Tamaro, Doris Lessing
, Umberto Eco
gibi dünya yazarlarının, 1999 Depremi için Türkiye ile dayanışma amacıyla imzalayıp gönderdikleri kitapları da yer alıyor.
Kadıköy Belediyesi,Kadıköy,Edebiyat
14 Aralık 2018 Cuma 18:17