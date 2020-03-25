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Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye olan uçuşlarını durduran 7 ülkede yer alan 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemleri tamamlandı. Yurda getirilen öğrenciler 14 gün gözetim altında kalacak.

25.03.2020 07:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye 'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere , İrlanda, İsviçre , Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonunda THY ile sağlandığını kaydederek, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, İsviçre, Türkiye, Güncel

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