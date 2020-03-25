Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.
25.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye 'ye getirilmiştir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fuat oktay, Türkiye, Ekonomi