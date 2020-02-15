Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı

Son dönemde Türkiye 'ye döneceği konuşulan Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Arka planda Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısının çaldığı videoda Uzan'ın Türkiye'de uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

"YAKINDA BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Paylaşımında bir dönem büyük haksızlıklara uğradığını ve "Yakında belgeleri de açıklayacağım" notunu düşen Uzan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Abdüllatif Şener gibi isimleri suçladı.