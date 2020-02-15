Haberler » Politika » Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı - Haberler

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı

Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, arka fonda Ahmet Kaya şarkısının çaldığı bir video paylaşarak bazı isimleri suçlayıp "Yakında belgeleri açıklayacağım" notunu düştü.

15.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:00

Son dönemde 'ye döneceği konuşulan Parti Genel Bakanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştı.

Arka planda Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısının çaldığı videoda Uzan'ın Türkiye'de uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

"YAKINDA BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Paylaşımında bir dönem büyük haksızlıklara uğradığını ve "Yakında belgeleri de açıklayacağım" notunu düşen Uzan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Abdüllatif Şener gibi isimleri suçladı.

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı

Ahmet Kaya, Cem Uzan, Türkiye, Genç, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:36:22