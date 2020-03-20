Türkiye’ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak

Türkiye 'de son olarak 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran ve ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALACAK

Ancak Ajansspor'da yer alan habere göre geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı bugün Türkiye'ye döndü.

Özat'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini 14 günlük karantinaya alacağı ifade edildi.

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