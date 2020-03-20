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Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak

Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica'yı çalıştıran fakat bu süreçte çalışma ve oturum izni alamayan Ümit Özat, Türkiye'ye döndü. Özat, koronavirüs tedbirleri gereği kendisini 14 gün karantinaya aldı.

20.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:17

Türkiye 'de son olarak 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran ve ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALACAK

Ancak Ajansspor'da yer alan habere göre geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı bugün Türkiye'ye döndü.

Özat'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini 14 günlük karantinaya alacağı ifade edildi.

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Türkiye’ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak

Haberin Videosu :

Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Etiketler : Adana Demirspor, Bosna - Hersek, Ümit Özat, Türkiye, Spor

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