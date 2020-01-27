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Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı gelmeye devam ediyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye dayanışma mesajları geldi.

27.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:46Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı gelmeye devam ediyor
'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın dört bir yanından 'ye dayanışma mesajları geldi.
Güney Amerika ülkesi Peru Parlamentosu ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılar için şifa dileğinde bulundu.
Depremin ardından 11 ülkenin dışişleri bakanları ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
31 ülkenin dışişleri bakanları, 25 ülkenin ise dışişleri bakanlıkları sosyal medya hesapları üzerinden taziye ve destek mesajlarını paylaştı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de Elazığ'daki depremdeki can kayıplarına ilişkin, Türkiye ile dayanışma açıklaması yaptı.

Türkiye, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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