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"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

13.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:10
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, " Türkiye 'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mart ayında düzenlediğimiz ve bu yıl 16 Mart'ta Zorlu PSM'de düzenlenecek olan Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Törenimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Program için yeni bir tarih belirlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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