Türkiye'ye gelen ABD heyetinde yer alan James Jeffrey, TSK'nın kontrol edeceği bölgeleri açıkladı

ABD heyetinin Ankara'daki görüşmelerinden sonra varılan anlaşma gereği Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiği ve terör örgütü YPG'nin güvenli bölge içinde kalan yerlerden çekilmesine karar verildi. Oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredileceği ifade edildi. Güvenli bölgenin sınırlarına ilişkin açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, güvenli bölgenin Türkiye'nin şu an faaliyet gösterdiği yerlerde, 30 kilometre derinlikte kurulacağını söyledi. Jeffrey, Ankara'nın diğer bölgeler için Rusya ile görüşmeler yaptığını belirtti.

Türkiye ziyaretinde Amerikan heyetine eşlik eden gazetecilere konuşan Jeffrey, ABD ile Türkiye'nin güvenli bölgeyi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekat sırasında girdiği yerler ve bu bölgelerin 30 kilometre derinliği olarak tanımladığını açıkladı.

"DİĞER BÖLGELERDE SÖZ RUSYA VE SURİYE'NİN"

ABD'li yetkili, "Şimdi Türkler, kuzeydoğunun diğer bölgeleri ve Fırat'ın batısındaki Münbiç konusunda Ruslar ve Suriyelilerle kendi görüşmelerini yapıyorlar" dedi. Jeffrey, "Bu bölgeleri sonradan Türk kontrolündeki güvenli bölgeye katıp katmayacaklarını ayrıntılı olarak konuşmadık. Oralar şu an Türk kontrolündeki bölgeler değil" ifadelerini kullandı.

James Jeffrey

ÇAVUŞOĞLU: DİĞER BÖLGELERİ RUSYA'YLA GÖRÜŞECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da güvenli bölgenin büyüklüğüyle ilgili soruya yanıtında, bazı bölgelerin Suriye hükümetinin kontrolünde olduğuna dikkat çekmişti. Bu konuyu Rusya'la görüşeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"Münbiç ve diğer bazı bölgelerle ilgili Rusya'yla görüşeceğiz. Dün akşam Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Sayın Putin de, atacağımız adımları görüşmek üzere, bu bölgeler dahil Cumhurbaşkanımızı Soçi'ye davet etti. Ayın 22'sinde Rusya'yla bu konuları ele alacağız. Bizim amacımız 20 mil-32 kilometre derinlikte ve Irak sınırına kadar olanın teröristlerden temizlenmesidir."

ABD-TÜRKİYE ANLAŞMASININ AYRINTILARI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisindeterör örgütü YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıcaterör örgütü YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

İŞTE 13 MADDELİK ANLAŞMA

Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ortak açıklama yapıldı. 13 maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.