Türkiye'ye gelen yabancı turistler Nisan'da yüzde 24.01 arttı

Kaynak: DHA

– Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler Nisan ayında yüzde 24.01 arttı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, yurtdışından gelen ziyaretçiler, yılın ilk dört ayında yüzde 12.22 artışla 8 milyon 735 bin kişiye yükseldi.Turizm'de ilk dört aylık dönemde en yüksek artışın görüldüğü Nisan'da Türkiye'yi 3 milyon 293 bin yabancı turist ziyaret etti. Bu dönemde, Türkiye'ye en çok ziyaretçi Almanya ve Rusya'dan geldi. Türkiye'yi ziyaret eden ziyaretçi sayısında Almanya'da artış yaklaşık yüzde 50'lere ulaşırken, Rusya'da yüzde 35'i buldu. Nisan ayında Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi yüzde 33.77 artışla 391 bin kişiye yükselirken, yüzde 47.55 artış ve 376 bin ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26.75 artış ve 256 bin ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.Yılın ilk dört aylık döneminde de ziyaretçilerde Almanya yüzde 19.63 artış ve 803 bin ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla yüzde 27.45 artış ve 738 bin ziyaretçi ile Bulgaristan, yüzde 35.46 artış ve 710 bin ziyaretçi ile de Rusya izledi.Verilere göre Türkiye'ye gelen yabancıların en çok girdikleri sınır kapılarının bağlı olduğu iller de İstanbul, Antalya ve Edirne oldu.- İstanbul