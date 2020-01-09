Haberler » Güncel » Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı - Haber

Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Kilis'te tutuklandı.

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı
Hatay'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü 'te tutuklandı.
Suriye'nin İdlib kentinden terör örgütü DEAŞ mensubu bir kadının 'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacağı tespit edilen zanlı B.D, Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkındaki soruşturma dolayısıyla Kilis'e getirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Türkiye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:38:10