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Türkiye'ye gökyüzünden seslendi: 'Evde kal Türkiye'

Türkiye'ye gökyüzünden seslendi: 'Evde kal Türkiye' Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, gökyüzünden vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı üzerinde "Evde Kal" yazılı pankart açtı Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, korona virüs salgınına karşı...

01.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:37
Türkiye 'ye gökyüzünden seslendi: 'Evde kal Türkiye'
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, gökyüzünden vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı üzerinde "Evde Kal" yazılı pankart açtı
Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, korona virüs salgınına karşı yeryüzündeki insanlarda farkındalık uyandırmak ve bir kez da uyarmak için gökyüzüne çıktı. Yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği farkındalık uçuşunda vatandaşlara seslenen Özkaya, Korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.
Özkaya, "Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. Uzmanların 1 buçuk metre mesafe koyun dediklerini biliyorum ama yarım metre de benim için ekleyin zararlı çıkmazsınız. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.
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Türkiye’ye gökyüzünden seslendi: ’Evde kal Türkiye’

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Özkaya, Türkiye, Keşan, Yerel

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Türkiye'ye gökyüzünden seslendi: 'Evde kal Türkiye'
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