Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, "20 yıldır Türkiye pazarındayız. Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyoruz, daha fazla burada bulunmak istiyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız." dedi.Uluslararası havalimanı işletmecisi Fraport, Türkiye pazarındaki 20'nci yılını İstanbul 'da, Fraport AG CEO'su Stefan Schulte ve Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Sivil Havacılık (SHGM) Genel Müdürü Bahri Kesici'nin katılımıyla düzenlenen toplantıyla kutladı.1999 yılında Antalya Havalimanı'nın işletmesini üstlenen şirket, 2,5 milyon uçakla 380 milyona yakın yolcuyu ağırladı. Etkinlik çerçevesinde Antalya Havalimanı'nın kente ve ülke ekonomisine 20 yıllık katkısını gösteren Ekonomik Etki Analizi'nin sonuçları da paylaşıldı.2018 yılında Türkiye ekonomisinde 123 bine yakın istihdama olanak sağlayan şirket 762 milyon dolar hanehalkı geliri yaratırken, GSYH'ye 4,1 milyar dolarlık katkı sağladı.Fraport AG CEO'su Stefan Schulte, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı işletmesinin Fraport AG'nin ilk yurt dışı operasyonu olduğunu belirterek, 4 kıtada, 11 ülkede ve 30 havalimanında faaliyet gösterdiklerini anlattı.20 yıldır Türkiye pazarında olduklarını hatırlatan Schulte, şunları kaydetti:"Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyoruz. Refah düzeyinde, turizm sektöründe, havacılık sektöründe ülkenin ne kadar geliştiğini kendi gözlerimle gördüm. Havaalanları ve hava yolu şirketleri çok gelişti. Türkiye çok alanda, çok sayıda başarıya imza attı. Biz de şirket olarak Türkiye'de önemli başarılara imza attık.Bugün yönettiğimiz varlıkların toplam değeri 8,3 milyar avronun üzerinde ve 2,5 milyon metrekarelik terminal alanımız var. 300 milyonun üzerinde yolcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye bizim için çok önemli bir lokasyon. 20'nci yılımız bitti ama umarım bir yıl 20 daha ve hatta daha fazlasını Türkiye'de kutlama imkanı bulacağız.""Antalya, portföyümüzdeki en çok yolcu ağırlayan dördüncü havalimanı"Stefan Schulte, 1999 yılının tamamında yolcu sayısı 5 milyona bile ulaşamayan Antalya Havalimanı'nın, 2018'de ağırladığı 32 milyon yolcu ile portföylerinde en çok yolcu ağırlayan dördüncü havalimanı olduğunu bildirdi.Fraport'un bugüne kadar toplam 97 milyon Alman vatandaşının Antalya'ya uçmasına aracılık ettiğini aktaran Schulte, Antalya'nın, gösterdiği performans ile Fraport için önemli bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.Schulte, "2003 yılında Avrupa'da 28'inci sırada yer alan Antalya, 15 adım yükselerek 13'üncü sıraya geldi. 1990'ların sonunda uçuş noktaları çok sınırlı olan Antalya'dan bugün 60 ülkede 118 hava yolu şirketi ile 254 uluslararası havalimanına karşılıklı uçuş yapılabiliyor." dedi.Antalya Havalimanı'na bugüne kadar 450 milyon avronun üzerinde terminal yatırımı yapıldığını belirten Schulte, "Yaptığımız küçük yatırımları da dahil edersek bu rakam 500-600 milyon dolar civarında. 20 yıldır burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla burada bulunmak istiyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız." ifadelerini kullandı."Antalya Havalimanı'ndaki toplam istihdamın ekonomik etkisi 1999'a göre yüzde 387 arttı"Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da havalimanlarının kent ve bölgelerin gelişiminde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Antalya Havalimanı'nın ülke ve kent ekonomisi için önemine dikkati çekti.Antalya Havalimanı'nın, Fraport'un işletmesi altındaki 20 yıl boyunca bölge ve ülke ekonomisine katkılarını ölçümlemek amacıyla bir çalışma yaptıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"20 yılda 2,5 milyon uçuşa ve 380 milyon yolcuya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 1999 yılında 41 bin civarında olan uçuş sayısı, 2018 sonunda yaklaşık 5 kat artarak 190 binin üzerine çıktı. Antalya Havalimanı'nın işletmesi, doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 123 bin kişiye iş yaratılmasına yol açtı. Bu istihdam, 762 milyon dolara ulaşan hanehalkı geliri sağlarken, ülkenin GSYH'sinin binde 5'ine karşılık gelen 4,1 milyar doları aşkın katkı sağladı."Antalya Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine olan katkısının, son 20 yılda reel olarak oldukça yüksek bir ivmeyle arttığını belirten Yılmaz, "Antalya Havalimanı'ndaki toplam istihdamın ekonomik etkisi 1999 yılına göre yüzde 387 artarken, hanehalkı geliri ve katma değeri sırasıyla yüzde 393 ve yüzde 371 artış gösterdi." dedi."Yıllık uçuş sayısı, 20 yıl önceye göre 4 kat artarak 1,5 milyonu aştı"Bilgihan Yılmaz, gelecek 5 yıla ilişkin beklentilerini açıklarken, "Eurocontrol'un baz senaryosuna göre, yüzde 4,9'luk bir hava trafiği artışı ve IMF tahminlerine dayalı olarak Türkiye ekonomisi için dolar bazında yıllık yüzde 3'lük bir orta vadeli büyüme potansiyelini göz önüne aldığımızda, 2024 yılında Antalya Havalimanı'ndaki faaliyetlerden kaynaklanan istihdam toplam 193 bin, bu faaliyetlerden elde edilen hanehalkı geliri 1,5 milyar dolar, yarattığı katma değer ise yaklaşık 7 milyar doların üzerine çıkıyor. Yaratılan katma değer, Türkiye'nin milli gelirinin binde 8'ine denk geliyor." şeklinde konuştu.Bundan 20 yıl önce Türkiye genelindeki yıllık uçuşların sayısının 390 bin civarında olduğunu belirten Yılmaz, yıllık uçuş sayısının 20 yıl önceye göre 4 kat artarak 1,5 milyonu aştığını bildirdi.Türkiye'de havacılık endüstrisinin son 20 yılda ortalama yüzde 10,2 büyüyerek 5,8 olan dünya ortalamasını ikiye katladığına işaret eden Yılmaz, sektörün 2009 yılında 7,6 milyar dolar olan yıllık cirosunun son 10 yılda 2 katına çıkarak 15 milyar dolara ulaştığını söyledi.Yılmaz, 2024 hedefleri doğrultusunda, kapasitenin her yıl değerlendirildiğini, gerektiğinde sürekli yatırımlara devam ettiklerini aktardı."Türkiye pazarından çıkmayı hiç düşünmedik"Fraport Türkiye Genel Müdürü Yılmaz, toplantı sonunda AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, 20 yıllık Türkiye pazarından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, pazardan çıkmayı hiçbir zaman düşünmediklerini söyledi.Bundan sonraki dönem için de Türkiye pazarına inandıklarını ifade eden Yılmaz, "Biz uzun vadeli yatırımcıyız ve uzun vadeli gelişmelere bakarız. Türkiye pazarı bizi ikna etti. Geçmiş 20 yılımıza bir 20 yıl daha katmak isteriz, fırsatları kolluyoruz." dedi.Bu çerçevede İstanbul Havalimanı'na bakışlarını da değerlendiren Yılmaz, "Her projeyi, her teklifi biz ayrı ayrı değerlendirir, sonucuna göre hareket ederiz. Mevcut durumda İstanbul ile ilgili böyle bir şey söz konusu değil ama herhangi bir teklif olması durumunda her şeyi değerlendiririz. Global bir yatırımcıyız. Her yerde fırsatları kolluyoruz." diye konuştu.İstihdam ile ilgili çalışma yaptırdıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:"1999 yılında 25 bin olan Antalya Havalimanı'nda doğrudan ve dolaylı yaratılan istihdam mevcut durumda 123 bine çıktı. Bundan sonraki 5 yılda da bu rakamın 193 bine yükselmesi bekleniyor. Ortalama hanehalkının 4 olduğunu dikkate alırsak, Antalya Havalimanı'nın, doğrudan ve dolaylı 800 bin insana gelir kapısı olduğunu gösteriyor. GSYH'ye katkı konusunda da, 1999 yılında 880 milyon dolar civarındayken, mevcut durumda 4 milyar doları geçti. Bundan sonraki 5 yıllık dönemde de 7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da 2024 yılında Antalya Havalimanı'nın Türkiye GSYH'sine binde 8'lik katkı sunması anlamına geliyor."Rakamlarla Antalya HavalimanıVerilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nın 1999 yılında 5 milyon olan yolcu sayısı, her yıl ortalama yüzde 10 artarak 2018'de 32 milyona ulaştı.1999-2018'de toplam 373 milyon yolcuya hizmet verilirken, Ağustos 2018'de bir rekora imza atıldı ve bir ay içinde 1999'da kaydedilen toplam yolcu sayısı aşıldı.2019'da tüm zamanların yeni yolcu rekoru beklenirken, özellikle dış hatlarda 2019 yılının 9 aylık döneminde yüzde 17'lik artış kaydedildi. Antalya Havalimanı'na 2018'de yabancı turistlerin yüzde 99,7'si uçakla geldi.Antalya Havalimanı, Türkiye'de tüm yolcuların yüzde 15'i ile 3'üncü sırada, iç hatlar yolcularının yüzde 7'si ile 5'inci sırada, dış hatlar yolcularının yüzde 25'i ile 2'nci sırada, toplam uçuşların yüzde 12'si ile 3'üncü sırada bulunurken, büyük havalimanları arasında son 20 yılda en hızlı büyüyen havalimanı özelliği taşıyor.Toplantı kapsamında düzenlenen oturumda Sunexpress CEO'su Jens Bischof, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, İstanbul Sabiha Gökçen CEO'su Ersel Göral ve Fraport AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Holger Schaefers de turizm ve havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.